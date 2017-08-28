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У села Даба в Боржомском ущелье горит торф
28.08.2017 16:29
Горит торф и есть задымление, никаких оснований для паники, - об этом заявил министр ВД Грузии Георгий Мгебришвили, говоря о задымлении, возникшем на склоне горы на территории, прилегающей к селу Даба.
Как отметил министр, новых очагов открытого огня нигде нет. По его же словам, на территории мобилизована живая сила для обработки подобных зон.
«Мы остаемся в зоне именно для того, чтобы обработать почву, именно потому мобилизована живая сила, чтобы, если где-то заметим задымление, оно было обработано. Очагов пламени нет нигде. Опасности того, что где-то может возникнуть открытый огонь, не существует, потому что во всем лесу, в самых рискованных местах находится живая сила. Оснований для паники не существует», - заявил Георгий Мгебришвили.
По его словам, на данном этапе нет необходимости подключать к работам вертолет.
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