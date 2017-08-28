Граждане Грузии не пострадали в результате урагана в Хьюстоне

28.08.2017 21:07 Среди пострадавших в американском городе Хьюстон граждан Грузии нет. Как сообщает Министерство иностранных дел, на данный момент в консульство не поступала никакая информация о гражданах Грузии.



Напомним, по американскому городу Хьюстон, где проживает более двух миллионов человек, пронесся сильнейший за последние 12 лет ураган «Харви».



По словам мэра Хьюстона Сильвестера Тернера, из-за сильных дождей вода затопила весь город. По имеющейся информации, жертвами стихии стали уже пять человек.



По информации синоптиков, вызванные ураганом ливневые дожди продлятся еще несколько дней.

















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