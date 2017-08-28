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Граждане Грузии не пострадали в результате урагана в Хьюстоне
28.08.2017 21:07
Среди пострадавших в американском городе Хьюстон граждан Грузии нет. Как сообщает Министерство иностранных дел, на данный момент в консульство не поступала никакая информация о гражданах Грузии.
Напомним, по американскому городу Хьюстон, где проживает более двух миллионов человек, пронесся сильнейший за последние 12 лет ураган «Харви».
По словам мэра Хьюстона Сильвестера Тернера, из-за сильных дождей вода затопила весь город. По имеющейся информации, жертвами стихии стали уже пять человек.
По информации синоптиков, вызванные ураганом ливневые дожди продлятся еще несколько дней.
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