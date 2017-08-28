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Пожар в селе Свири распространился на полгектара - губернатор


28.08.2017   23:31
Пожар в селе Свири Ахалцихского муниципалитета распространился на площади полгектара, - об этом сообщил губернатор региона Самцхе-Джавахетии Акакий Мачутадзе.

По его информации, ведутся превенционные мероприятия, в которых принимают участие группы пожарных-спасателей МВД, сотрудники лесного департамента и местное население.

По заявлению губернатора, в использовании вертолета для тушения огня необходимости нет. Что касается пожара в селе Корхи Ахалкалакского муниципалитета, по информации МВД, пожар уже локализован, тушатся отдельные очаги.

Между тем, глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили заявил, что к процессу тушения пожара в селе Свири Ахалцихского района с утра подключится вертолет.

«Пожар распространен на небольшой площади, на данном этапе ничего тревожного действительно нет, просто территория достаточно неприступная, скалистая, технике сложно приблизиться. Несмотря на это, с 7 часов утра, как только рассветет, в процесс тушения пожара включится авиация. Вертолет будет на месте, мы вызвали живую силу, в составе 200 человек. Угрозы распространения огня пока не существует. Вертолет министерства ВД, которому сегодня был проведен регламент, с утра будет в строю и подключится к работам по ликвидации пожара. Сгорело до половины гектара. Угрозы распространения огня нет», - заявил Георгий Мгебришвили.






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