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Пожар в Ахалцихском районе локализован


29.08.2017   13:41
Пожар в селе Свири Ахалцихского муниципалитета локализован. В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара. Об этом сообщает руководитель департамента по связям с общественностью МВД Грузии Тея Пертая. По ее словам, в настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара.

Пожар в селе Свири Ахалцихского района возник вчера во второй половине дня. К работам по тушению пожара был подключен вертолет, а также – живая сила и соответствующая техника. На данной локации работают около 170-ти сотрудников департамента по особым поручениям, а также представители Лесного агентства.






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