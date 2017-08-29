Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Авария на Рикотском перевале – трое пострадавших (+фото)


29.08.2017   14:41
Трое человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля на Рикотском перевале, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД Грузии.

По данным СМИ, ДТП произошло на территории близ села Эцери. В микроавтобус, направлявшийся в сторону Тбилиси из Кутаиси, врезался легковой автомобиль, перешедший со встречной полосы. В результате микроавтобус с пассажирами перевернулся.

«Столкнулись два автомобиля – микроавтобус и легковая машина. Три пассажира получили легкие повреждения. К счастью, жертв нет», — сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

Следствие ведется по статье 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта), что наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Правительство Грузии смягчило позицию по поводу уличной торговли
Во сколько обходится арабам и индусам турпоездка в Грузию?
Российские деловые туристы спешат в Грузию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазские и армянские сепаратисты договорились дружить
В Абхазии расстреляны воры «в законе»
El Pais: На грузинском берегу мы видим современные небоскреб, а на абхазском - руины
Тбилиси осудил возведение заграждений вдоль линии оккупации Абхазии
Официальный Тбилиси отзывается на визит абхазской делегации в Сирию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
США помогут ликвидировать последствия пожара в Хосровском заповеднике
Грузия еще раз попытается представить кандидатов в Страсбургский суд
МЧС Азербайджана распространило информацию об участии в тушении пожаров в Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна