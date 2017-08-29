Авария на Рикотском перевале – трое пострадавших (+фото)

29.08.2017 14:41



По данным СМИ, ДТП произошло на территории близ села Эцери. В микроавтобус, направлявшийся в сторону Тбилиси из Кутаиси, врезался легковой автомобиль, перешедший со встречной полосы. В результате микроавтобус с пассажирами перевернулся.



«Столкнулись два автомобиля – микроавтобус и легковая машина. Три пассажира получили легкие повреждения. К счастью, жертв нет», — сообщили в пресс-службе МВД Грузии.



Следствие ведется по статье 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта), что наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет.





Трое человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля на Рикотском перевале, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД Грузии.По данным СМИ, ДТП произошло на территории близ села Эцери. В микроавтобус, направлявшийся в сторону Тбилиси из Кутаиси, врезался легковой автомобиль, перешедший со встречной полосы. В результате микроавтобус с пассажирами перевернулся.«Столкнулись два автомобиля – микроавтобус и легковая машина. Три пассажира получили легкие повреждения. К счастью, жертв нет», — сообщили в пресс-службе МВД Грузии.Следствие ведется по статье 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта), что наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет.











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