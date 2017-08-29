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За 10 лет в Грузии сгорело 4200 гектаров леса


29.08.2017   15:28
За последние 10 лет в Грузии было зафиксировано до 300 пожаров, в результате которых сгорело 4200 гектаров территории. Об этом заявил депутат парламента Грузии Георгий Гачечиладзе

Официальные данные несколько отличаются, однако и они в целом примерно такие же - в частности, по информации Службы статистики, действительно, количество пожаров в 2007-2017 годах достигло 300, однако площадь сгоревших лесов поменьше – 3 769 гектаров.

В 2017 году в Грузии произошло 10 лесных пожаров, уничтоживших 19 гектаров леса, и особенно тяжелая ситуация сложилась в августе - в частности, 20 августа начался пожар в Боржомском ущелье, который тушили несколько дней, к тому же с помощью спасательных групп из Турции, Азербайджана, Армении, и Беларусси.

Огонь появился на участке леса, который сгорел еще в августе 2008 года и был восстановлен. Возгоранию способствовали сильная жара, сухая погода, и ветер, в результате чего пожар быстро распространялся, и был локализован лишь через 6 дней, к 26 августа.

Пока нет официальной информации о масштабе потерь, но уже 24 августа министр инфраструктуры Зураб Алавидзе заявил, что сгорело до 100 гектаров леса.

События наглядно показали, что правительство Грузии оказалось неготовым к тушению пожара в Боржомском ущелье, так как у него нет достаточного количества спецтехники и вертолетов – и это несмотря на то, что статистика показывает, насколько высок уровень пожарной опасности в летнее время, и уже давно можно было бы принять это во внимание.

По состоянию на 1января 2010 года лесной фонд составляет 3 млн. гектаров, то есть 43, 7% от общей территории Грузии (69 млн. гектаров), из них 2, 8 млн. приходится на собственно лес, то есть 40% территории Грузии. Реальная цифра несколько ниже, так как 507 000 гектаров находится на территории Абхазии, и 173 000 – Цхинвальского региона.






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