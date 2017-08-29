Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В работы по ликвидации пожара в Абастуманском лесу вовлечены вертолет, живая сила и техника


29.08.2017   17:09
В работы по ликвидации пожара в Абастуманском лесу вовлечены вертолет, живая сила и техника. Как сообщают в службе по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии, пока что пожар не локализован.

В ведомстве не конкретизируют, на какой площади распространен огонь, однако, как заявляют на месте, пожар приблизительно на территории 2 га.

Некоторое время назад в Абастумани прибыл глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили. Он приехал в Абастумани из Ахалцихе. Так же из села Свири Ахалцихского района был прислан вертолет.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузию посещает группа американских сомелье
Правительство Грузии смягчило позицию по поводу уличной торговли
Во сколько обходится арабам и индусам турпоездка в Грузию?
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Отдыхавший в Гагре россиянин утонул в море
Абхазские и армянские сепаратисты договорились дружить
В Абхазии расстреляны воры «в законе»
El Pais: На грузинском берегу мы видим современные небоскреб, а на абхазском - руины
Тбилиси осудил возведение заграждений вдоль линии оккупации Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
США помогут ликвидировать последствия пожара в Хосровском заповеднике
Грузия еще раз попытается представить кандидатов в Страсбургский суд
МЧС Азербайджана распространило информацию об участии в тушении пожаров в Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна