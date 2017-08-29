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В работы по ликвидации пожара в Абастуманском лесу вовлечены вертолет, живая сила и техника
29.08.2017 17:09
В работы по ликвидации пожара в Абастуманском лесу вовлечены вертолет, живая сила и техника. Как сообщают в службе по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии, пока что пожар не локализован.
В ведомстве не конкретизируют, на какой площади распространен огонь, однако, как заявляют на месте, пожар приблизительно на территории 2 га.
Некоторое время назад в Абастумани прибыл глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили. Он приехал в Абастумани из Ахалцихе. Так же из села Свири Ахалцихского района был прислан вертолет.
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