В работы по ликвидации пожара в Абастуманском лесу вовлечены вертолет, живая сила и техника

29.08.2017 17:09 В работы по ликвидации пожара в Абастуманском лесу вовлечены вертолет, живая сила и техника. Как сообщают в службе по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии, пока что пожар не локализован.



В ведомстве не конкретизируют, на какой площади распространен огонь, однако, как заявляют на месте, пожар приблизительно на территории 2 га.



Некоторое время назад в Абастумани прибыл глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили. Он приехал в Абастумани из Ахалцихе. Так же из села Свири Ахалцихского района был прислан вертолет.















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