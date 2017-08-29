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В одном из округов Техаса прорвало дамбу: объявлена эвакуация
29.08.2017 22:18
В округе Бразориа (штат Техас) из-за урагана "Харви" прорвало дамбу, объявлена срочная эвакуация, сообщают информагентства. Власти округа сделали предупреждение в Twitter-аккаунте, сообщает "БЕЛТА".
"Плотину на озерах Колумбия прорвало. Бегите прочь!" - говорится в сообщении.
В округе проживает около 300 тыс. человек. Сколько именно людей находится в зоне возможного подтопления, не конкретизируется.
За последние 12 лет "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США. В 2005 году из-за шторма "Катрина" был затоплен Новый Орлеан.
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