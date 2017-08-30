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Пожар в Боржомском ущелье полностью ликвидирован
30.08.2017 11:54
Пожар в Боржомском ущелье полностью ликвидирован. как сообщают в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, уже завершена обработка единичных очагов.
На данный момент спасатели-пожарные осуществляют постоянный мониторинг, чтобы не возникли новые очаги пожара.
Также ликвидировано небольшое задымление в Ликани. После воспламенения торфа сгорела площадь примерно в 100 кв.м. В течение всей ночи за ситуацией на месте наблюдали спасатели-пожарные. Как сообщают в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями МВД, в результате возникновения в Ликани небольшого очага, огонь на деревья не перекинулся.
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