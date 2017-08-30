4 причины активизации лесных пожаров в Грузии

30.08.2017 13:16 «На территории Грузии опять возник пожар. На этот раз новые очаги зафиксированы в селе Манави Сагареджойского района, селе Свири Ахалцихского района и лесу Абастумани. В МВД о конкретных причинах пока не говорят. Как отметил министр ВД Георгий Мгебришвили, сейчас главное задачей является ликвидация пожаров, а причины будут проанализированы позже. Координатор программ по защите окружающей среды «Сети организации по защите окружающей среды Кавказа» Резо Гетиашвили называет 4 основные причины. Это деградация лесов, проблема образования, неплановая лесохозяйственная деятельность и реагирование. В Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями поступило сообщение о том, что на территории села Свири Ахалцихского муниципалитета, на склоне горы, в массиве хвойного леса возник пожар. Сразу после получения сообщения на место оперативно прибыли десятки пожарных-спасателей вместе с необходимой противопожарной техникой. По их информации, пожар тушили более 100 сотрудников Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями. Из-за сложного рельефа к работам по ликвидации пожара подключились вертолет пограничной полиции МВД и 170 сотрудников Департамента по особым поручениям», - пишет газета «Резонанси».



«Пожар возник и в лесу Абастумани, где, по неофициальным данным, распространился на 5 гектаров. В ведомстве не уточняют, на какую площадь распространился пожар, но местные жители говорят, что это минимум 2 гектара. Вместе с тем, в Абастумани отправился министр ВД Мгебришвили. Из села Свири Ахалцихского района также прибыл вертолет. Пожар возник и в селе Манави Сагареджойского района, в результате которого сгорело около 3 гектаров. Но по информации Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями, к этому времени пожар локализован и ведутся работы по ликвидации пожара. На месте работали 4 пожарные бригады», - отмечает издание.



«Каковы основные причины пожаров и какие превентивные меры должны проводить власти, об этом мы побеседовали с координатором программ по защите окружающей среды «Сети организации по защите окружающей среды Кавказа» Резо Гетиашвили. «Сейчас у нас наступил период активизации факторов, вызывающих лесные пожары. В это входят и климатические условия, потому что основная часть наших пожаров возникает со второй половины июля до конца августа. Это самый сухой сезон, но вместе с тем пожар в основном возникает в Восточной Грузии и редко там, где хвойные леса. Это естественно, но, к сожалению, после этого есть очень много причин, которые связаны с неправильным управлением, образованием, деградацией лесов и антропогенным давлением, что нельзя назвать естественным. Первой и одной из главных причин возникновения пожаров является деградация леса, потому что велико антропогенное давление. Речь идет об энергетическом и социальном давлении, которое увеличилось в десять раз. Экосистемы деградировали до такого уровня, что больше не имеют своего природного характера и не могут противостоять природным катастрофам. Если представить здоровый лес, где много зеленого покрова, влажности и т.д., там вероятность возникновения пожара меньше, а вероятность его распространения - еще меньше. Но в нашем случае мы имеем деградировавшую экосистему, где вырублены леса, сожжена трава и в принципе очень много бесплодных мест. В большом количестве имеется мертвая биомасса, кроме сухой травы там лежит лесная биомасса и все это увеличивает риски возникновения и распространения пожара», - продолжает издание.



«По словам Гетиашвили, вторая причина - проблема образования. Уже давно идет речь о том, что в школах должно внедряться гражданское образование, но эта идея пока остается на уровне зародыша. Она необходима, потому что люди, которые попадают в лес, должны вести себя адекватно и знать, как избежать провоцирования таких больших катастроф. Нельзя зажигать костер и оставлять его или тушить не до конца, оставлять мусор на земле и т.д. Третья причина - лесохозяйственная деятельность. Уже десятки лет леса управляются непланово, т.е. стихийно, без оценки заранее составленного плана действий. Соответственно, нет тех мероприятий, которые нужно вписать в план действий», - пишет издание.



«Если мы не оценим риски и не будем знать, перед какими угрозами мы стоим, не подготовим план управления лесом и нигде не пропишем те противопожарные меры, которые нужно проводить. Но для этого нужны финансы и мы приходим к такой проблеме как бюджетирование. Четвертая причина - реагирование, для которого нужна стратегия, которая была утверждена в прошлом году. Это стратегия реагирования на чрезвычайные ситуации, где прописаны многочисленные меры, которые требуют финансирования, чтобы в будущем мы оказались готовыми к реальным угрозам», - заключил Гетиашвили.















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