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В результате взрыва на улице Кавтарадзе обрушилась стена жилого корпуса


30.08.2017   19:22
В результате взрыва на улице Кавтарадзе обрушилась стена жилого корпуса. Поврежден также находящийся на первом этаже этого же корпуса продуктовый магазин и квартира на втором этаже.

Как сообщили в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями, на данном этапе сильного и открытого огня на месте не отмечается. Пожар, возникший в результате взрыва, уже локализован.

В агентстве заявляют, что взрыв был вызван утечкой газа. В результате пострадал один человек, которого доставили в больницу. На месте мобилизованы патрульная полиция и три группы пожарных-спасателей.






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