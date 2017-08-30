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В результате взрыва на улице Кавтарадзе обрушилась стена жилого корпуса
30.08.2017 19:22
В результате взрыва на улице Кавтарадзе обрушилась стена жилого корпуса. Поврежден также находящийся на первом этаже этого же корпуса продуктовый магазин и квартира на втором этаже.
Как сообщили в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями, на данном этапе сильного и открытого огня на месте не отмечается. Пожар, возникший в результате взрыва, уже локализован.
В агентстве заявляют, что взрыв был вызван утечкой газа. В результате пострадал один человек, которого доставили в больницу. На месте мобилизованы патрульная полиция и три группы пожарных-спасателей.
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