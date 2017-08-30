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Грузинские ученые готовы оказать помощь в восстановлении экосистемы Боржоми


30.08.2017   19:51
Ученые Национальной академии наук Грузии готовы оказать помощь в восстановлении экосистемы Боржоми-Харагаульского леса, который пострадал от пожара на прошлой неделе.

«Просим премьер-министра Георгия Квирикашвили учесть огромный потенциал Академии Наук, готовность ученых принять активное участие в восстановлении и стабилизации (имеем в виду восстановление почвы и растительного мира) экосистемы региона Боржоми и распорядится о необходимости участия Национальной академии наук Грузии в этом деле», — говорится в заявлении.

Боржоми-Харагаульский национальный парк является одним из самых больших национальных парков в Европе.

Площадь заповедника составляет 5,3 тысячи квадратных километров, что составляет 7,6 % всей территории Грузии. Территория включает разные географические и экологические зоны, ландшафты и исторические памятники. Кроме того, в Боржоми-Харагаульском лесу обитают животные и птицы, занесенные в Красную Книгу.

В результате крупного пожара, который возник неподалеку от села Даба 20 августа и на тушение которого понадобилось шесть дней, сгорела территория леса площадью более 100 гектаров.






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