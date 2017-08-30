К ликвидационным работам в Абастумани подключены два грузинских вертолета, один украинский самолет и один вертолет из Азербайджана

30.08.2017 21:11 К работам по ликвидации пожара в зоне стихии в абастуманском лесу подключены два грузинских вертолета, один украинский самолет и один вертолет из Азербайджана. Последний начал работу некоторое время назад.



Один из грузинских вертолетов принадлежит МВД, а второй – частной компании. В Батуми уже находится турецкий вертолет, который подключится к работе с завтрашнего утра.



Завтра в Грузию прибудет еще один турецкий вертолет и самолет, а также вертолет из Ирана.

















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