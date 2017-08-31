С утра вертолеты возобновили работу в абастуманском лесу

31.08.2017 11:04 С утра вертолеты возобновили работу в абастуманском лесу. Как сообщаюбт в МВД, работы по тушению пожара продолжаются в непрерывном режиме, на месте остается живая сила в количестве более 1000 человек.



Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили считает, что пожар в абастуманском лесу будет ликвидирован намного быстрее, чем в Цагвери. Как заявил журналистам Мгебришвили, масштабы пожара в Абастумани намного меньше пожара, который был в Цагвери.



«Мы контролируем ситуацию. Ничего особенного нет. Еще раз могу сравнить этот пожар с пожаром в Цагвери и Даба. Масштабы пожара в Абастумани нельзя и близко ставить с тем пожаром, они намного меньше. Исходя из этого, надеюсь, что этот пожар будет локализован и ликвидирован намного быстрее, чем в Цагвери», - заявил Мгебришвили.



В Боржоми-Харагаульском национальном парке, неподалеку от Абастумани, в массиве смешанного леса пожар возник 29 августа. К очагам пожара доставлена противопожарная техника, проложен путь. В работах по тушению пожара участвует как грузинская, так и зарубежная авиация. На месте работает специальный штаб.

















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