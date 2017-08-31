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Мужчина ранил бывшую тещу, ее соседку и 5-летнего ребенка
31.08.2017 13:57
В Озургети (Зап. Грузия) мужчина ранил бывшую тещу, ее соседку и малолетнего ребенка. Очевидцы рассказывают, что инцидент произошел поздно ночью.
По информации местных жителей, мужчина явился в дом бывшей жены в нетрезвом состоянии, предположительно, с охотничьим ружьем.
По словам директора медицинского центра «Медальфа» Давида Мдинарадзе, обе женщины уже покинули медицинский центр, сегодня же будет выписан и ребенок.
«У раненых отмечаются множественные ранения в области груди и нижних конечностей. Ранения не сквозные. 5-летний ребенок ранен в нижние конечности. Угрозы их жизни нет», - заявили в клинике.
Как сообщают в МВД, расследование начато по статье 117 УК Грузии (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
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