|
Следователи приступили к работе в Боржомском ущелье
31.08.2017 14:05
В Боржомском ущелье уже приступила к работе группа следователей в количестве 30-ти человек, - об этом заявил журналистам министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили, комментируя причины возникновения пожара.
Министр отметил, что в ближайшем будущем следователи подключатся и в Абастумани. Что касается версий, по словам Мгебришвили, говорить о версиях до завершения следствия преждевременно.
«Сегодня группа следователей в количестве 30-ти человек уже приступила к работе в Боржомской зоне, вскоре подключаться следователи и в Абастумани. Расследование проходит интенсивно, однако ничего конкретного не могу сказать. Что касается версий, рассматриваются разные версии, в том числе диверсия и все другие факторы, которые могли вызвать пожар», - заявил Георгий Мгебришвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна