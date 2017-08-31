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Следователи приступили к работе в Боржомском ущелье


31.08.2017   14:05
В Боржомском ущелье уже приступила к работе группа следователей в количестве 30-ти человек, - об этом заявил журналистам министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили, комментируя причины возникновения пожара.

Министр отметил, что в ближайшем будущем следователи подключатся и в Абастумани. Что касается версий, по словам Мгебришвили, говорить о версиях до завершения следствия преждевременно.

«Сегодня группа следователей в количестве 30-ти человек уже приступила к работе в Боржомской зоне, вскоре подключаться следователи и в Абастумани. Расследование проходит интенсивно, однако ничего конкретного не могу сказать. Что касается версий, рассматриваются разные версии, в том числе диверсия и все другие факторы, которые могли вызвать пожар», - заявил Георгий Мгебришвили.






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