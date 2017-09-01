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Пожар в абастуманском лесу полностью локализован
01.09.2017 15:12
Пожар в лесу вблизи горного курорта Абастумани полностью локализован и ведутся работы по его ликвидации. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.
В лесу все еще остается тяжелая техника и около 1,5 тысячи человек, которые участвуют в мероприятиях по предотвращению распространения огня. Сегодня, 1 сентября, к ним присоединится еще одна рота департамента по особым заданиям МВД Грузии.
В круглосуточном режиме на месте продолжает работать чрезвычайный штаб. На месте остаются и вертолеты, которые накануне завершили работу по тушению лесного пожара в непроходимом массиве леса, информирует « Новости-Грузия».
Пожар возник в лесу близ Абастумани во вторник, 29 августа. Для помощи Грузии в борьбе с лесным пожаром самолеты и вертолеты направили Украина, Азербайджан и Турция.
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