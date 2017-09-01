На горе Мтацминда вновь бушует пожар

01.09.2017 15:22 В Тбилиси, на территории прилегающей к Мтацминде, вновь бушует пожар. Как сообщают в Службе по чрезвычайным ситуациям, предположительно загорелась трава.



«Наши группы уже выехали. Предположительно, загорелась трава», - сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям



К работам по ликвидации пожара на Мтацминде подключается вертолет. По данным МВД Грузии, с обеих сторон мобилизуется пожарная техника.



На месте уже работают десятки пожарных.















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