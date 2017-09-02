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Граждане Бангладеш пытались незаконно попасть из Грузии в Турцию
02.09.2017 15:10
Восемь граждан Бангладеш были задержаны сотрудниками погранполиции МВД Грузии недалеко от таможено-пропускного пункта «Сарпи» по обвинению в попытке незаконного пересечения границы, говорится в сообщении на сайте ведомства.
По версии следствия, обвиняемые пытались незаконно попасть из Грузии в Турцию в обход пункта пропуска.
Уголовное дело возбуждено по статье «попытка незаконного пересечения государственной границы Грузии группой лиц», что карается лишением свободы сроком от 4 до 5 лет.
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