К работам по ликвидации пожара в Восточной Грузии подключены 4 вертолета

03.09.2017 12:44 В ликвидации пожара в Восточной Грузии принимают участие 4 вертолета. Об этом сообщил губернатор Кахетии Ираклий Кадагишвили.



По его словам, работы по ликвидации пожара ведутся в интенсивном режиме и на определенных участках в Шилда и Артана огонь частично локализован.



«Вертолеты и спасатели активно работают на всех направлениях. По всем трем направлениям подключена живая сила и 4 вертолета. В части Шилда и Артана огонь частично локализован», - сообщил кадагишвили.

Вчера пожар возник у села Хахабо в Тушетии, в селе Артана Телавского муниципалитета и близ села Шилда Кварельского муниципалитета.

















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