|
К работам по ликвидации пожара в Восточной Грузии подключены 4 вертолета
03.09.2017 12:44
В ликвидации пожара в Восточной Грузии принимают участие 4 вертолета. Об этом сообщил губернатор Кахетии Ираклий Кадагишвили.
По его словам, работы по ликвидации пожара ведутся в интенсивном режиме и на определенных участках в Шилда и Артана огонь частично локализован.
«Вертолеты и спасатели активно работают на всех направлениях. По всем трем направлениям подключена живая сила и 4 вертолета. В части Шилда и Артана огонь частично локализован», - сообщил кадагишвили.
Вчера пожар возник у села Хахабо в Тушетии, в селе Артана Телавского муниципалитета и близ села Шилда Кварельского муниципалитета.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна