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Пожар в лесном массиве близ села Шилда локализован


03.09.2017   15:16
Пожар в лесном массиве близ села Шилда Кварельского муниципалитета локализован. Как сообщают в Министерстве внутренних дел Грузии, пожарные-спасатели Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями в непрерывном режиме ведут работы по ликвидации огня. К процессу тушения был подключен вертолет. На данный момент основные очаги пламени локализованы, ведутся работы по ликвидации.

«Десятки пожарных-спасателей ведут работы по ликвидации пожара в лесном массиве у села Артана Телавского муниципалитета и села Хахабо в Тушетии. Из-за сложного рельефа на обеих локациях с целью эффективной локализации к процессу тушения огня подключена авиация – 2 грузинских и 2 иранских вертолета», - отмечается в сообщении ведомства.

Вчера пожар возник у села Хахабо в Тушетии, в селе Артана Телавского муниципалитета и близ села Шилда Кварельского муниципалитета.






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