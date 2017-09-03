Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Двое граждан Грузии попали под поезд в Германии


03.09.2017   15:17
Двое граждан Грузии погибли в Германии – молодые люди попали под грузовой поезд в городе Альдинген. Информацию об этом распространяет Первый канал ОВГ со ссылкой на министерство иностранных дел Грузии.

Несчастный случай произошел накануне вечером. По данным местной полиции, одному из погибших было 27 лет, другому — 33 года. Следователи полагают, что молодые люди не заметили, что на встречу им движется грузовой состав, когда ночью переходили железнодорожные пути.

Имена погибших не разглашаются, однако известно, что они из Альдингена на поезде они собирались направиться в город Ротвайль.

«Мы не можем назвать имена погибших, члены семьи узнают о произошедшем по установленным правилам. Детали инцидента установит следствие. Над процессом перевозки тел работает министерство иностранных дел», — заявили журналистам в МИД Грузии.

По информации немецких СМИ, один из погибших граждан был соискателем убежища.

"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
SOCAR приостановила подачу газа в один из регионов Грузии
Иностранных авиакомпаний привлекают существующие в Грузии либеральные регуляции
Новые банкноты номиналом в пять лари появятся в Грузии в сентябре
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«Грузинский язык запрещен!»
Российских наркоторговцев приговорили в Абхазии к 13 годам лишения свободы
Уроженец Сербии пытался попасть в Абхазию по поддельному паспорту
Хелен Старе: за четыре года в Абхазии установили судьбу 39 без вести пропавших
Отдыхавший в Гагре россиянин утонул в море
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Грузии поздравил мусульман с Курбан-Байрамом
Пожар на горе Мтацминда в Тбилиси будут тушить с вертолета
Более 500 человек оказались отрезаны селем в Кабардино-Балкарии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна