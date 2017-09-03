Двое граждан Грузии попали под поезд в Германии

03.09.2017 15:17 Двое граждан Грузии погибли в Германии – молодые люди попали под грузовой поезд в городе Альдинген. Информацию об этом распространяет Первый канал ОВГ со ссылкой на министерство иностранных дел Грузии.



Несчастный случай произошел накануне вечером. По данным местной полиции, одному из погибших было 27 лет, другому — 33 года. Следователи полагают, что молодые люди не заметили, что на встречу им движется грузовой состав, когда ночью переходили железнодорожные пути.



Имена погибших не разглашаются, однако известно, что они из Альдингена на поезде они собирались направиться в город Ротвайль.



«Мы не можем назвать имена погибших, члены семьи узнают о произошедшем по установленным правилам. Детали инцидента установит следствие. Над процессом перевозки тел работает министерство иностранных дел», — заявили журналистам в МИД Грузии.



По информации немецких СМИ, один из погибших граждан был соискателем убежища.



"Новости-Грузия"











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