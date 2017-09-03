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Грузия занимает первое место в мире по уровню смертности на дорогах - Corestone Corporation


03.09.2017   15:22
В результате ДТП в Грузии погибает в среднем 163,6 человека человека на один миллион населения, что является самым высоких показателей в мире. Об этом говорится в данных украинской аналитической группы Corestone Corporation.

В неутешительном рейтинге за Грузией следуют Россия (160,4), Армения (114,7), Индия (111,5), США (109,5), Болгария (98,6), Турция (95,7), Латвия (94,5) и Албания (93,5), Украина (93).

В противоположном конце рейтинга самый лучший показатель принадлежит скандинавским странам и Мальте. Так, в Норвегии в результате ДТП погибает 22,5 человека на один миллион, в Мальте этот показатель – 25,5, третье место занимает Швеция с результатом 26,4.







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