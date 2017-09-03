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В Кобулети нашли тело подростка, пропавшего в море три дня назад
03.09.2017 20:32
В Кобулети сотрудники спасательной службы нашли в море тело 12-летнего мальчика. В поисковые работы, которые продолжались три дня, были подключены 45 сотрудников спасательной службы.
Случай произошел три дня назад. 12-летний подросток зашел в море и пропал.
Как сообщают в МВД Грузии, следствие в связи с произошедшим начато по статье 115 УК Грузии, что подразумевает доведение до самоубийства.
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