В Кобулети нашли тело подростка, пропавшего в море три дня назад

03.09.2017 20:32 В Кобулети сотрудники спасательной службы нашли в море тело 12-летнего мальчика. В поисковые работы, которые продолжались три дня, были подключены 45 сотрудников спасательной службы.



Случай произошел три дня назад. 12-летний подросток зашел в море и пропал.



Как сообщают в МВД Грузии, следствие в связи с произошедшим начато по статье 115 УК Грузии, что подразумевает доведение до самоубийства.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

