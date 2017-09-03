|
Пожары возникли сразу в нескольких местах в Тбилиси
03.09.2017 22:18
Очередной пожар возник во второй половине дня недалеко от озера Лиси — в пригородном поселке Цклулети горит трава и подсобные помещения, сообщает телекомпания Рустави-2.
На месте мобилизованы спасательно-пожарные бригады.
Еще один пожар произошел сегодня в парке Ваке. Огонь успел уничтожить сухую растительность на площади в 150 квадратных метров до того, как был ликвидирован.
В столичном районе Вашлиджвари также загорелась сухая трава. К настоящему времени пожар в Вашлиджвари ликвидирован и нет опасности распространения огня на жилые дома.
В этом году синоптики фиксируют в Грузии новые температурные рекорды. В условиях сильной жары, в столице, а также в восточной части страны произошло уже несколько десятков крупных пожаров. Только за прошедший месяц на горе Мтацминда в Тбилиси произошло два крупных пожара, потушить которые удалось после задействования авиации.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна