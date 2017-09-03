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Пожары возникли сразу в нескольких местах в Тбилиси


03.09.2017   22:18
Очередной пожар возник во второй половине дня недалеко от озера Лиси — в пригородном поселке Цклулети горит трава и подсобные помещения, сообщает телекомпания Рустави-2.

На месте мобилизованы спасательно-пожарные бригады.

Еще один пожар произошел сегодня в парке Ваке. Огонь успел уничтожить сухую растительность на площади в 150 квадратных метров до того, как был ликвидирован.

В столичном районе Вашлиджвари также загорелась сухая трава. К настоящему времени пожар в Вашлиджвари ликвидирован и нет опасности распространения огня на жилые дома.

В этом году синоптики фиксируют в Грузии новые температурные рекорды. В условиях сильной жары, в столице, а также в восточной части страны произошло уже несколько десятков крупных пожаров. Только за прошедший месяц на горе Мтацминда в Тбилиси произошло два крупных пожара, потушить которые удалось после задействования авиации.






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