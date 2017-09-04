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В Восточной Грузии продолжается тушение пожара
04.09.2017 11:42
Подразделения Министерства внутренних дел активно продолжают тушение очагов огня, возникшего в лесном массиве в Кахетии.
Наряду с пожарными-спасателями Агентства управления чрезвычайных ситуаций МВД, и сотрудниками Национального лесного агентства, в работу по ликвидации огня подключились свыше 400 сотрудников Департамента по особым поручениям МВД.
Живую силу с помощью авиации перебросили непосредственно к очагам огня, и продолжают работать в круглосуточном режиме с целью ликвидации пожара в кратчайшие сроки. В тушении огня задействованы четыре вертолета.
После совещания министр на вертолете МВД осуществил контрольный полет, и осмотрел все места, где на данное время ведутся интенсивные работы по тушению пожара.
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