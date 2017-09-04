Крупный пожар произошел на территории, прилегающей к цхинвальской линии оккупации

04.09.2017 12:24 Крупный пожар произошел минувшей ночью на территории, неконтролируемой центральными властями Грузии – горел лесной массив у села Арцеви, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.



Пожар начался во второй половине дня 3 сентября. Огонь быстро распространялся и существовала опасность для населения сел, как за разделительной линии, так и на территории, контролируемой Тбилиси. В селе Плависмани Горийского муниципалитета было мобилизовано пять пожарно-спасательных бригад, там также находился губернатор Шида Картли Каха Самхарадзе.



По словам губернатора, посредством Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС), цхинвальскому режиму была предложена помощь в тушении, однако за предложением последовал отказ. Таким образом, на тушении были задействованы только представители спасательных служб отколовшегося грузинского региона.



Согласно распространившейся информации, главные очаги пожара удалось локализовать к трем часам ночи. До сих пор в лесном массиве остается еще один открытый очаг, однако угрозы для населения нет.















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