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В высокогорье Аджарии зафиксированы четыре очага пожара


05.09.2017   10:49
В Хуло на горе Шавнабада усилилось задымление. По заявлению председателя правительства Аджарии Зураба Патарадзе, по поводу помощи обратились к Турции. В случае необходимости, к работам по ликвидации подключится турецкий вертолет.

На горе Шавнабада фиксируется четыре очага пожара.

Локализовать огонь пытаются 500 пожарных-спасателей. Тяжелая техника ведет работы по проведению дороги для пожарных машин. На месте находится местное правительство.






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