В высокогорье Аджарии зафиксированы четыре очага пожара

05.09.2017 10:49 В Хуло на горе Шавнабада усилилось задымление. По заявлению председателя правительства Аджарии Зураба Патарадзе, по поводу помощи обратились к Турции. В случае необходимости, к работам по ликвидации подключится турецкий вертолет.



На горе Шавнабада фиксируется четыре очага пожара.



Локализовать огонь пытаются 500 пожарных-спасателей. Тяжелая техника ведет работы по проведению дороги для пожарных машин. На месте находится местное правительство.















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