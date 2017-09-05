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В высокогорье Аджарии зафиксированы четыре очага пожара
05.09.2017 10:49
В Хуло на горе Шавнабада усилилось задымление. По заявлению председателя правительства Аджарии Зураба Патарадзе, по поводу помощи обратились к Турции. В случае необходимости, к работам по ликвидации подключится турецкий вертолет.
На горе Шавнабада фиксируется четыре очага пожара.
Локализовать огонь пытаются 500 пожарных-спасателей. Тяжелая техника ведет работы по проведению дороги для пожарных машин. На месте находится местное правительство.
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