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В регионах Грузии продолжаются работы по ликвидации лесных пожаров


05.09.2017   10:51
В лесных масивах в Телавском (Кахети) и Хулойском муниципалитетах (Аджария), а также в Тушети продолжаются работы по тушению пожаров.

В тушении пожара в лесном массиве у села Артана наряду с пожарными-спасателями Агентства по управлению ЧС МВД Грузии участвуют также около 400 сотрудников Департамента по особым поручения МВД.

По информации министерства, процесс тушения пожара ведется в двух направлениях – в альпийской зоне и чернолесье.

В беспрерывном режиме ведутся работы по ликвидации пожара в Мта-Тушети, у села Хахабо.

Из-за сложного рельефа Артана и Хахабо, на обеих территориях в борьбе с пожаром также участвует авиация – два грузинских вертолета и два вертолета из Ирана, которые были направлены на помощь Грузии.

По сообщению Агентства по управлению ЧС МВД Грузии, пожар уже локализован в лесу около села Шилда Кварельского района.

Для ознакомления обстановки в регионе Кахети на место прибыл министр ВД Георгий Мгебришвили, который провел совещание Чрезвычайного штаба и на вертолете осмотрел очаги пожара.

Борьба с пожаром ведется также в Хулойском муниципалитете в Аджарии, где зафиксированы четыре крупных очага на горе Шавнабада.

По информации Администрации правительства АР Аджарии, на месте мобилизованы пожарно-спасательные бригады Хуло, Шуахеви и Кеда, а также до 200 сотрудников Лесной службы.

Civil Georgia





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