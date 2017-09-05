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Положение в Тушети осложнилось - активизировались очаги пожара
05.09.2017 15:08
Положение в Тушети, лесу Хахабо осложнилось. Сегодня с утра в ущелье сильный ветер, который активизировал, и расширил уже существующие очаги.
По информации представителя главы администрации в Тушети, Ладо Кахоидзе, в данную минуту горят сухие деревья, и огонь идет в направлении ветра, к альпийской зоне.
Место неприступное, вчера вертолет высадил на территории в виде десанта спасательную группу. По информации Агентства управления чрезвычайных ситуаций, на данном этапе не требуется подключать авиацию в процесс локализации пожара, поскольку на месте мобилизована живая сила.
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