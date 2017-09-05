Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Положение в Тушети осложнилось - активизировались очаги пожара


05.09.2017   15:08
Положение в Тушети, лесу Хахабо осложнилось. Сегодня с утра в ущелье сильный ветер, который активизировал, и расширил уже существующие очаги.

По информации представителя главы администрации в Тушети, Ладо Кахоидзе, в данную минуту горят сухие деревья, и огонь идет в направлении ветра, к альпийской зоне.

Место неприступное, вчера вертолет высадил на территории в виде десанта спасательную группу. По информации Агентства управления чрезвычайных ситуаций, на данном этапе не требуется подключать авиацию в процесс локализации пожара, поскольку на месте мобилизована живая сила.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
У Кутаисского аэропорта будет построен логистический центр
Прибыль страхового сектора Грузии уменьшилась на 9,9 млн лари
Средняя зарплата в бизнес-секторе в Грузии составила 1106 лари в месяц
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«Грузинский язык запрещен!»
Российских наркоторговцев приговорили в Абхазии к 13 годам лишения свободы
Уроженец Сербии пытался попасть в Абхазию по поддельному паспорту
Хелен Старе: за четыре года в Абхазии установили судьбу 39 без вести пропавших
Отдыхавший в Гагре россиянин утонул в море
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЕБРР продолжит помогать Армении в проведении реформ
В Грузии заявляют о возможных поджогах лесов в разных регионах
Лукашенко: Белорусско-грузинское сотрудничество активно развивается
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна