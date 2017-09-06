Ситуация на горе Кохта в Телави не изменилась, а в Тушетии пожар частично локализован

06.09.2017 13:37 С утра возобновились работы по ликвидации пожара на горе Кохта около села Артана в Телави и в Тушетии.



Как сообщают в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями МВД, в работах по ликвидации пожара на горе Кохта уже участвует авиация.



«К этому времени ситуация изменилась незначительно; по-прежнему ведутся работы по тушению пожара. Активно работает живая сила. Всю ночь работа велась в непрерывном режиме, были наполнены баки с водой. На месте работает более 500 человек. Пока в работах по ликвидации пожара участвует один грузинский вертолет. Два иранских вертолета уже в пути и подключатся к работам позже», - отметили в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями.



Что касается пожара в Тушетии, около села Хахабо, в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями поясняют, что ведутся работы по тушению отдельных очагов пожара.















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