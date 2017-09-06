Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ситуация на горе Кохта в Телави не изменилась, а в Тушетии пожар частично локализован


06.09.2017   13:37
С утра возобновились работы по ликвидации пожара на горе Кохта около села Артана в Телави и в Тушетии.

Как сообщают в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями МВД, в работах по ликвидации пожара на горе Кохта уже участвует авиация.

«К этому времени ситуация изменилась незначительно; по-прежнему ведутся работы по тушению пожара. Активно работает живая сила. Всю ночь работа велась в непрерывном режиме, были наполнены баки с водой. На месте работает более 500 человек. Пока в работах по ликвидации пожара участвует один грузинский вертолет. Два иранских вертолета уже в пути и подключатся к работам позже», - отметили в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями.

Что касается пожара в Тушетии, около села Хахабо, в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями поясняют, что ведутся работы по тушению отдельных очагов пожара.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия за восемь месяцев экспортировала 45,3 миллиона бутылок
Национальный банк Грузии сохранил ставку рефинансирования на уровне 7%
«Силы лари иссякли, скоро продукты подорожают на 5-10%» - «Резонанси»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Глава МИД Грузии еще раз заявил о поддержке мирного урегулирования конфликтов
Семь тонн форели погибло в Абхазии в результате ливней
Впустит ли Великобритания абхазских сепаратистов?
«Грузинский язык запрещен!»
Российских наркоторговцев приговорили в Абхазии к 13 годам лишения свободы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президента Азербайджана пригласили в Грузию
Главы МИД Азербайджана и Турции выразили отношение к происходящим в Мьянме событиям
Главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии об урегулировании замороженных конфликтов
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна