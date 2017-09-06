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Штормовое предупреждение объявлено на черноморском побережье Грузии
06.09.2017 19:28
На черноморском побережье ожидается 5-балльный шторм, сообщили Sputnik Грузия сотрудник Батумского морского порта.
Спасатели просят отдыхающих не заходить в воду и быть максимально внимательными.
"Ожидается и ветер скоростью 20 метров в секунду. Спасатели ходят по берегу и предупреждают всех о приближающемся шторме", — сказал собеседник агентства.
Шторм на черноморском побережье Грузии был и 31 августа. Однако в первый день осени погода прояснилась.
"Спутник-Грузия"
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