Штормовое предупреждение объявлено на черноморском побережье Грузии

06.09.2017 19:28 На черноморском побережье ожидается 5-балльный шторм, сообщили Sputnik Грузия сотрудник Батумского морского порта.



Спасатели просят отдыхающих не заходить в воду и быть максимально внимательными.



"Ожидается и ветер скоростью 20 метров в секунду. Спасатели ходят по берегу и предупреждают всех о приближающемся шторме", — сказал собеседник агентства.



Шторм на черноморском побережье Грузии был и 31 августа. Однако в первый день осени погода прояснилась.



"Спутник-Грузия"











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