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Штормовое предупреждение объявлено на черноморском побережье Грузии


06.09.2017   19:28
На черноморском побережье ожидается 5-балльный шторм, сообщили Sputnik Грузия сотрудник Батумского морского порта.

Спасатели просят отдыхающих не заходить в воду и быть максимально внимательными.

"Ожидается и ветер скоростью 20 метров в секунду. Спасатели ходят по берегу и предупреждают всех о приближающемся шторме", — сказал собеседник агентства.

Шторм на черноморском побережье Грузии был и 31 августа. Однако в первый день осени погода прояснилась.

"Спутник-Грузия"





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