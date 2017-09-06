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В 2017 году в Грузии зафиксировано 24 случая лесных пожаров 14 минут(ы) назад
06.09.2017 21:47
По состоянию на август 2017 года в Грузии зафиксировано 24 случая лесных и полевых пожаров. Эти данные «Новости-Грузия» предоставили в Национальном лесном агентстве Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии.
Согласно официальным данным, всего за год сгорела территория в 47 гектаров. Статистика не учитывает площадь пожара в Боржоми-Харагаульском лесу, который начался 20 августа и продолжался шесть дней. «После пожара в Боржоми наши сотрудники должны выйти на территорию и изучить, какая часть лесного фонда сгорела. Этих данных пока нет», - разъяснили в агентстве.
Также по информации лесного агентства, за последние 10 лет в Грузии из-за лесных и полевых пожаров сгорела территория в 3822 гектаров. Согласно данным, в этом году по август включительно на территории Грузии было зафиксировано 321 случай лесных и полевых пожаров.
Больше всего (72 случая) было зафиксировано в 2015 году - тогда сгорело более 205 гектаров. Самый масштабный пожар был зафиксирован в 2008 году: в результате 32 случаев лесных и полевых пожаров сгорела территория в 1278 гектаров.
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