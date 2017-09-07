Автобус из Армении попал в аварию в Грузии

07.09.2017 15:31 Автобус и легковая машина столкнулись в регионе Мцхета-Мтианети в Восточной Грузии, в результате чего погибли два человека, сообщает МВД.



Несчастный случай произошел на рассвете на 8-м километре автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларси.



МИД Армении заявил, что в ДТП в Грузии погибли двое армян, а также ранены трое граждан Армении. Пострадавших доставили в больницу в городе Мцхета, неподалеку от Тбилиси. ДТП с автобусом с армянскими номерами произошло в районе Натахтари, сообщает Sputnik Армения.



"По данным посольства Армении в Грузии, на автодороге Мцхета-Степацминда-Ларс произошло крупное ДТП. Погибли двое армян по национальности, трое граждан Армении доставлены в больницу Мцхеты. Армянское дипведомство находится на связи с местными властями, информация будет предоставляться по мере поступления", — сообщила пресс-служба МИД Армении.















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