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Автобус из Армении попал в аварию в Грузии
07.09.2017 15:31
Автобус и легковая машина столкнулись в регионе Мцхета-Мтианети в Восточной Грузии, в результате чего погибли два человека, сообщает МВД.
Несчастный случай произошел на рассвете на 8-м километре автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларси.
МИД Армении заявил, что в ДТП в Грузии погибли двое армян, а также ранены трое граждан Армении. Пострадавших доставили в больницу в городе Мцхета, неподалеку от Тбилиси. ДТП с автобусом с армянскими номерами произошло в районе Натахтари, сообщает Sputnik Армения.
"По данным посольства Армении в Грузии, на автодороге Мцхета-Степацминда-Ларс произошло крупное ДТП. Погибли двое армян по национальности, трое граждан Армении доставлены в больницу Мцхеты. Армянское дипведомство находится на связи с местными властями, информация будет предоставляться по мере поступления", — сообщила пресс-служба МИД Армении.
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