В Тбилиси сгорел дом экс-депутата - семья чудом спаслась

07.09.2017 15:35 Минувшей ночью, 7 сентября, в Тбилиси сгорел дом соратника Нино Бурджанадзе, кандидата на пост председателя Тбилисского сакребуло (городского собрания) от партии «Демократическое движение» Дмитрия Лордкипанидзе.



Информацию о пожаре политик распространил на своей странице в соцсети Facebook, где опубликовал и фотографии сгоревшего дома.



По информации Дмитрия Лордкипанидзе, пожар в его доме начался неожиданно в 01:30 часов ночи, и до 7:30 часов утра его тушили бригады пожарных из Тбилиси, Душети и Мцхета.



«Слава Богу, мы избежали тяжелейших последствий. Трое маленьких детей, жена и теща чудом спаслись», — написал политик.



Пожар в своем доме он считает неслучайным и призывает следственные органы провести расследование и выявить причины происшедшего.



«Надеюсь, что экспертиза даст заключение в полном соответствии с реальными фактами и следствие скажет свое слово в связи с установлением причин пожара», — подчеркнул Дмитрий Лордкипанидзе.



Серия пожаров в Грузии началась 20 августа, когда загорелся лесной массив в Боржомском ущелье. После этого отдельные очаги пожара почти каждый день появлялись в разных уголках страны. На 7 сентября в Грузии продолжают гореть территории в регионе Кахети и в Хулойском муниципалитете Аджарии. 6 сентября загорелась трава на горном склоне у поселка ЗАГЭС на окраине Тбилиси. Соответствующие службы продолжают тушение пожаров.















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