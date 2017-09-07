Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Порты Поти и Батуми закрыты из-за шторма


07.09.2017   15:48
Сильный шторм на черноморском побережье Грузии парализовал работу портов Поти и Батуми, где с ночи на четверг приостановлены операции по приему и выпуску судов.

"Всю ночь и сегодня с утра бушует шторм на море. Порт закрыли, как только было получено штормовое предупреждение. Сейчас на рейде стоят два судна с грузами, а в самом порту находятся четыре судна", - сообщил "Интерфаксу" в четверг капитан порта Вахтанг Тавберидзе.

По его словам, в настоящее время высота волн на море составляет 4-5 метров.

"Гидрографическая служба обещает, что к утру пятницы распогодится и штормовое предупреждение будет снято", - сказал В. Тавберидзе.

Аналогичная ситуация в порту Батуми, где шторм также пока не позволяет ни принимать и ни выпускать суда.

Как сообщил "Интерфаксу" капитан порта Тенгиз Габилия, и здесь на рейде стоят два судна, а в порту застряли три судна.

"Акватория нашего порта в отличие от порта Поти более защищена от шторма. Сейчас у нас он составляет порядка 2-3 баллов, ожидается, что уже в ближайшие часы порт будет открыт", - сказал Т.Габилия.

Портом Поти управляет APM Terminals, входящий в датскую транспортную группу AP Moller-Maersk. Батумский порт находится в долгосрочном управлении Batumi Industrial Holdings Ltd, дочерней компании казахстанского АО "КазТрансОйл".

Интерфакс





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Туристическому сектору Грузии легче развиваться благодаря сети казино» - глава АТА
Министерство финансов Грузии: опасности обесценивания лари нет
Оппозиция обвинила Минфин Грузии в обесценивании лари
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жительница Санкт-Петербурга утонула в море в Сухуми
Глава МИД Грузии еще раз заявил о поддержке мирного урегулирования конфликтов
Семь тонн форели погибло в Абхазии в результате ливней
Впустит ли Великобритания абхазских сепаратистов?
«Грузинский язык запрещен!»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Совет Европы назначил нового главу представительства в Азербайджане
Евкуров доволен уровнем коррупции в республике
Общий госдолг Армении в июле 2017 года вырос на $60,8 млн.
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна