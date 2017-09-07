Порты Поти и Батуми закрыты из-за шторма

07.09.2017 15:48 Сильный шторм на черноморском побережье Грузии парализовал работу портов Поти и Батуми, где с ночи на четверг приостановлены операции по приему и выпуску судов.



"Всю ночь и сегодня с утра бушует шторм на море. Порт закрыли, как только было получено штормовое предупреждение. Сейчас на рейде стоят два судна с грузами, а в самом порту находятся четыре судна", - сообщил "Интерфаксу" в четверг капитан порта Вахтанг Тавберидзе.



По его словам, в настоящее время высота волн на море составляет 4-5 метров.



"Гидрографическая служба обещает, что к утру пятницы распогодится и штормовое предупреждение будет снято", - сказал В. Тавберидзе.



Аналогичная ситуация в порту Батуми, где шторм также пока не позволяет ни принимать и ни выпускать суда.



Как сообщил "Интерфаксу" капитан порта Тенгиз Габилия, и здесь на рейде стоят два судна, а в порту застряли три судна.



"Акватория нашего порта в отличие от порта Поти более защищена от шторма. Сейчас у нас он составляет порядка 2-3 баллов, ожидается, что уже в ближайшие часы порт будет открыт", - сказал Т.Габилия.



Портом Поти управляет APM Terminals, входящий в датскую транспортную группу AP Moller-Maersk. Батумский порт находится в долгосрочном управлении Batumi Industrial Holdings Ltd, дочерней компании казахстанского АО "КазТрансОйл".



Интерфакс











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