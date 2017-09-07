Впервые за пять лет в Грузии зафиксирована смерть от сибирской язвы

07.09.2017 20:36 Впервые с 2013 года в Грузии зафиксирован случай смерти от сибирской язвы, — сообщили корр. «Новости-Грузия» в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья.



По словам главы службы инфекционных заболеваний центра Хатуны Захашвили, в селе Ахалсопели Хелвачаурского района в Аджарии скончался мужчина в возрасте до 60 лет, заболевший сибирской язвой.



Больной поздно обратился за помощью в медицинское учреждение. У него была кожная форма заболевания, которая развилась в результате контакта с зараженным животным. Случай произошел 26 августа.



По данным восьми месяцев этого года, в Грузии было зафиксировано 20 случаев кожной формы сибирской язвы. Аналогичное количество случаев было зафиксировано и в 2016 году.



«В целом за последние два года в Грузии случаи заболевания людей сибирской язвой интенсивно снижаются. Фиксируется только кожная форма, это случается, когда забивают и обдирают кожу скота, или же заготавливают мясо. Сибирская язва – это тяжелое заболевание, которое иногда заканчивается смертью, особенно в том случае, если пациент вовремя не обращается к врачу и не проходит курс лечения», — заявила Захашвили.



Сибирская язва — острое инфекционное заболевание из группы зоонозов, характеризующееся лихорадкой, поражением лимфатического аппарата, интоксикацией. Протекает в виде кожной, редко кишечной, легочной и септической формы.















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