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В одной из гостиниц Антальи скончался гражданин Грузии
08.09.2017 10:56
В одной из гостиниц Анталии скончался гражданин Грузии. По сообщению турецких СМИ, мужчина работал в гостинице музыкантом.
По их же информации, мужчине 59 лет стало плохо, его друг обратился к медикам, но спасти его не удалось.
Труп перевезли в прозектуру. По одной из версий, причиной смерти стала большая доза наркотического вещества.
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