В одной из гостиниц Антальи скончался гражданин Грузии

08.09.2017 10:56 В одной из гостиниц Анталии скончался гражданин Грузии. По сообщению турецких СМИ, мужчина работал в гостинице музыкантом.



По их же информации, мужчине 59 лет стало плохо, его друг обратился к медикам, но спасти его не удалось.



Труп перевезли в прозектуру. По одной из версий, причиной смерти стала большая доза наркотического вещества.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

