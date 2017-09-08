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В одной из гостиниц Антальи скончался гражданин Грузии


08.09.2017   10:56
В одной из гостиниц Анталии скончался гражданин Грузии. По сообщению турецких СМИ, мужчина работал в гостинице музыкантом.

По их же информации, мужчине 59 лет стало плохо, его друг обратился к медикам, но спасти его не удалось.

Труп перевезли в прозектуру. По одной из версий, причиной смерти стала большая доза наркотического вещества.







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