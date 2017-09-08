Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Продолжаются работы по ликвидации лесных пожаров в Хуло, Телави и Тушети


08.09.2017   20:52
Вспыхнувший несколько дней назад лесной пожар в Хулойском муниципалитете, в лесу Шавнабада, локализован и ведутся ликвидационные работы. Об этом 8 сентября сообщила Администрация правительства автономной республики Аджария.

До конца дня планируется полная ликвидация пожара. С этой целью в работах участвуют до 500 пожарных-спасателей и сотрудников Департамента по особым поручениям МВД. В работах также участвует тяжелая техника.

По информации правительства Аджарии, в беспрерывном режиме ведется работа над строительством дорог и обработке почвы. С утра работают два вертолета.

По информации МВД Грузии, очаги пожара в лесу, прилегающему к селу Артана в Телавском муниципалитете, локализованы, но полностью потушить пожар вчера не удалось из-за сильного ветра. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации пожара.

«Пожарники-спасатели и сотрудники Департамента по особым поручениям с беспрерывном режиме продолжают работу по ликвидации пожара», - говорится в сообщении МВД.

Обработка отдельных очагов пожара продолжается также и в Тушети, в лесу около села Хахабо.

Civil Georgia





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Лучшие грузинские вина, победители четвертого Международного конкурса вина квеври
Грузинские вина получили 9 медалей на конкурсе Mundus Vini 2017 в Германии
У французского коллекционера украли уникальные вина стоимостью 250 000 евро
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазец в Липецке пытался получить шахтерскую пенсию по липовой трудовой
Жительница Санкт-Петербурга утонула в море в Сухуми
Глава МИД Грузии еще раз заявил о поддержке мирного урегулирования конфликтов
Семь тонн форели погибло в Абхазии в результате ливней
Впустит ли Великобритания абхазских сепаратистов?
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр: Евросоюз был и остается одним из важнейших партнеров Армении
Аллахшукюр Пашазаде пригласил патриарха Кирилла посетить армянскую церковь в Баку
Духовные лидеры Армении, Азербайджана и России выступили с совместным заявлением
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна