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Двое мужчин скончались в результате падения со строящегося корпуса в Батуми


09.09.2017   13:52
Со строящегося корпуса на улице Химшиашвили в Батуми упали двое мужчин в возрасте до 30 лет. Как сообщают в батумском Центре скорой медицинской помощи, к моменту приезда бригады скорой помощи мужчины были мертвы.

По информации Министерства внутренних дел, следствие начато по статье 240 УК Грузии (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение смерти человека),






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