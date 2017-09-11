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В Восточной Грузии продолжаются работа по ликвидации пожара
11.09.2017 12:47
На горе Кохта в Артана по-прежнему ведутся работы по ликвидации пожара. Как сообщают в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями, на месте работает живая сила. По информации ведомства, к работам по ликвидации пожара подключены около 500 человек, сотрудники департамента по особым поручениям МВД и пожарные-спасатели.
В агентстве отмечают, что пожар полностью локализован и открытых очагов огня на горе Кохта больше не отмечается.
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