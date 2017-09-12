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«Банк Грузии» выражает сожаление в связи с фактом самоубийства грабителя их филиала
12.09.2017 21:01
"Банк Грузии" распространил заявление в связи с инцидентом, происшедшим в филиале по проспекту Церетели в Тбилиси.
В заявлении сказано, что в филиале по проспекту Церетели была зафиксирована попытка разбойного нападения на "Банк Грузии".
"С вторжения в филиал, и нажатия на кнопку тревоги полиция оперативно приехала на место, и предложила напавшему лицу сдаться, но он выстрелил в себя с целью самоубийства, что закончилось плачевным результатом. "Банк Грузии" выражает глубокое сожаление в связи с происшедшим фактом"- говорится в заявлении.
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