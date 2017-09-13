Стали известные новые детали попытки ограбления «Банка Грузии»

13.09.2017 10:11 О факте попытки ограбления «Банка Грузии» на проспекте Церетели стали известные новые детали.



Как сообщили «IPN» очевидцы, нападавший смог попасть в банк при помощи угрозы оружием. В этот сервис-центр «Банка Грузии» невозможно попасть без пластиковой карты банка, которую нужно поместить в специальный аппарат. Нападавший, угрожая оружием, заставил сотрудника охраны открыть дверь.



Очевидцы также рассказывают, что при входе в первые двери, сотрудник охраны, который был на прицеле у злоумышленника, крикнул сотрудникам, что это попытка ограбления, после чего они успели закрыть вторую дверь в сервис-центр, изолировали сотрудников и клиентов банка и вызвали полицию.



По их информации, через несколько минут на место прибыла полиция, после чего злоумышленник покончил с собой.















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