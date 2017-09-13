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На побережье Черного моря ожидается шторм
13.09.2017 17:47
На побережье Черного моря ожидается шторм На побережье Черного моря в конце дня ожидается 4-балльный шторм, - сообщает Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
По данным ведомства, на расположенных на берегу постах спасателей подняты красные флажки, это означает, что заходить в море запрещено.
Кроме того, спасатели обращаются к находящимся на берегу гражданам и туристам на нескольких языках, чтобы те не заходили в воду до окончания штормовой ситуации.
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