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На побережье Черного моря ожидается шторм


13.09.2017   17:47
На побережье Черного моря ожидается шторм На побережье Черного моря в конце дня ожидается 4-балльный шторм, - сообщает Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По данным ведомства, на расположенных на берегу постах спасателей подняты красные флажки, это означает, что заходить в море запрещено.

Кроме того, спасатели обращаются к находящимся на берегу гражданам и туристам на нескольких языках, чтобы те не заходили в воду до окончания штормовой ситуации.






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