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Один человек погиб в результате взрыва в Тбилиси
16.09.2017 21:25
В результате взрыва на улице Сандро Эули в Тбилиси погиб один человек.
Как сообщает МВД, предположительно в строящемся корпусе взорвался баллон с кислородом. На месте мобилизованы патрульная полиция и представители спасательной службы.
В связи с произошедшим начато расследование.
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