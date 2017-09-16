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Один человек погиб в результате взрыва в Тбилиси


16.09.2017   21:25
В результате взрыва на улице Сандро Эули в Тбилиси погиб один человек.

Как сообщает МВД, предположительно в строящемся корпусе взорвался баллон с кислородом. На месте мобилизованы патрульная полиция и представители спасательной службы.

В связи с произошедшим начато расследование.







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