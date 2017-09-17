В Багдатском муниципалитете сын убил отца и ранил мать

17.09.2017 17:09 В Багдатском муниципалитете сын убил из огнестрельного оружия отца и ранил мать. Орудием убийства стало охотничье ружье. Предположительно, убийство произошло на почве семейного конфликта.



Вместе с тем, по имеющейся информации, лицо, обвиняемое в убийстве – совершеннолетнее, однако имеет психические проблемы, и проходило лечение в соответствующем учреждении.



Как сообщает МВД, лицо, обвиняемое в убийстве, задержано по горячему следу. Также сообщается, что следствие ведется по статье 11 прима 108 УК Грузии, что подразумевает умышленное убийство на почве семейного конфликта.















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