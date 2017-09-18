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Следственная служба Минфина продолжает следствие по делу GEM fest


18.09.2017   15:32
Если будет выявлено преступление, ничего не исключаю, - так ответил начальник Следственной службы Минфина Грузии Леван Гамкрелидзе на вопрос, насколько ожидаемо, что в рамках следствия, начатого в связи с GEM fest, может стать вопрос об ответственности его учредителя Георгия Сигуа.

Однако, как поясняет Гамкрелидзе, на данном этапе «лицо, которое следует привлечь к ответственности в качестве обвиняемого, не просматривается».

«Если будет преступление, ничего не исключаю. Пока расследуем. Однако на данном этапе лицо, которое следует привлечь к ответственности в качестве обвиняемого, не просматривается. Подождем результатов расследования, и после этого можно будет определиться с лицом или лицами, которых следует привлечь к ответственности. Пока не будет доказательств, заранее прогнозировать по поводу обвиняемых невозможно, так как должна быть соблюдена презумпция невиновности», - заявил Леван Гамкрелидзе.

Что касается деталей самого дела, по информации Гамкрелидзе, расследование ведется по статье 185 УК Грузии, что подразумевает причинение имущественного ущерба собственнику или владельцу имущества путем обмана.

Что же касается денежных средств, перечисленных фестивалю из госбюджета, по информации Гамкрелидзе, «следствие в связи с этим ведется отдельно».






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