В Грузии будут играть Тоти, Ривальдо, Дида, Мальдини, и другие известные футболисты

19.09.2017 14:14 По приглашению Федерации футбола Грузии в Тбилиси приедут звезды футбола. В том числе Франческо Тоти, Карлес Пуели, Ривальдо, Дида, Андрей Шевченко, Хавьер Дзанетти, Звонимир Бобан, Сержинио, Паоло Мальдини, Лука Тони, Эрнан Креспо, Винсент Кандела, Марек Янкуловски, Алессандро Костакурта, Деметрио Альбертини, Дино Баджо, Массимо Амброзини, Массимо Одо, Марко Дельвекио, Себастьян Фрей, Анджелио ди Ливио, Энрико Анони, Кристиан Абиат, Себастьяно Росси, Джузеппе Фавали, Мауро Тасоти, Анджело Карбоне, Иван Кордоба, Дарио Шимич, Ибрагим Ба, и Пьетро Верховод.



Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявили представители Федерации Футбола.



Благотворительный матч состоится 29 сентября в 21:00 часов на "Динамо Арене". Поступления из продажи билетов пойдут на восстановление боржомского леса















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