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На склоне Гориджвари в Гори сильный пожар
19.09.2017 17:30
На склоне Гориджвари в Гори сильный пожар. Как сообщили «IPN» в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями, горят кустарники и трава, ситуацию осложняет сильный ветер.
В агентстве пока не могут конкретизировать площадь, на которой распространилось пламя.
На месте мобилизованы несколько пожарно-спасательных бригад, вызываются дополнительные экипажи.
Как заявляют в агентстве, несмотря на сложный рельеф, спасательные бригады работают, используя технику. По их же информации, на данном этапе опасности приближения огня к населенным пунктам не существует.
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