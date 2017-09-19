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На склоне Гориджвари в Гори сильный пожар


19.09.2017   17:30
На склоне Гориджвари в Гори сильный пожар. Как сообщили «IPN» в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями, горят кустарники и трава, ситуацию осложняет сильный ветер.

В агентстве пока не могут конкретизировать площадь, на которой распространилось пламя.

На месте мобилизованы несколько пожарно-спасательных бригад, вызываются дополнительные экипажи.
Как заявляют в агентстве, несмотря на сложный рельеф, спасательные бригады работают, используя технику. По их же информации, на данном этапе опасности приближения огня к населенным пунктам не существует.







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