На склоне Гориджвари в Гори сильный пожар

19.09.2017 17:30 На склоне Гориджвари в Гори сильный пожар. Как сообщили «IPN» в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями, горят кустарники и трава, ситуацию осложняет сильный ветер.



В агентстве пока не могут конкретизировать площадь, на которой распространилось пламя.



На месте мобилизованы несколько пожарно-спасательных бригад, вызываются дополнительные экипажи.

Как заявляют в агентстве, несмотря на сложный рельеф, спасательные бригады работают, используя технику. По их же информации, на данном этапе опасности приближения огня к населенным пунктам не существует.

















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