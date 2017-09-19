|
Еврокомиссия предложила создать ведомство ЕС по кибербезопасности
19.09.2017 21:29
Для более эффективной борьбы с хакерскими атаками и киберпреступностью Еврокомиссия предлагает создать новое ведомство ЕС по кибербезопасности, а также разработать и ввести в Европе единую систему сертификации, которая позволит гарантировать безопасность использования товаров и услуг в цифровой среде. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщил комиссар ЕС по цифровой экономике и обществу Андрус Ансип, передает DW.
Сообщается, что новое ведомство предлагается создать на основе уже действующего и расположенного в Афинах Европейского агентства сетевой и информационной безопасности (Enisa), расширив его и наделив новыми полномочиями.
"Кибератаки стали все более частыми, глобальными, изощренными, и Европа должна быть в состоянии противостоять этим атакам круглосуточно во всех странах ЕС", - заявил Ансип.
Единую систему сертификации в Брюсселе предлагают распространить на бытовые приборы, автомобили и любые устройства, способные подключаться к интернету. По словам Ансипа, к 2020 году в ЕС будет около 6 миллиардов приборов, подключенных к глобальной сети.
Сертификаты помогут потребителям в Европе распознавать, соответствуют ли товары, которые они планируют приобрести, европейским стандартам безопасности, утверждают в Еврокомиссии. Для энергетических и транспортных сетей также должны быть разработаны сертификаты безопасности.
Предложения Еврокомиссии вступят в силу в случае одобрения всеми странами ЕС и Европарламентом.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна